Missão para valorizar o interior falhou? Costa responde com investimento de 6,5 mil milhões e 37 mil empregos

António Costa defende que já foram investidos vários milhões de euros no Interior. Isto em resposta a Helena Freitas, coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior entre março de 2016 e julho de 2017, que na TSF afirmou que a missão para a valorização do interior falhou por falta de apoio político e financeiro.

Questionado se concordava que aquela fora uma missão falhada, António Costa passa culpas: "Deve ter sido porque ela demitiu-se. Mas isso há foi há seis anos. O que já passamos desde isso..."

"Felizmente, depois disso, o projeto cresceu, desenvolveu-se, sob a liderança, em particular, da ministra Ana Abrunhosa e da secretária de Estado da Valorização do Interior", destaca. "Já investimos 6,5 mil milhões de euros num conjunto de projetos no interior do país. Isso significou já cerca de 37.000 novos postos de trabalho só no Interior do país, para além de todos os projetos que estão em curso."

"Nós damos corpo a esse a esse programa", reforçou o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas no final de uma visita à fábrica de confeções Dielmar, em Alcains, concelho de Castelo Branco, no arranque da iniciativa "Governo mais próximo".

Aqui, António Costa viu na primeira pessoa a nova vida da empresa que há dois anos faliu, colocando 200 pessoas no desemprego, antes da Valérius ter alcançado um acordo com os credores para a manutenção e o aproveitamento dos trabalhadores.

A rota de António Costa fora de Lisboa começou em Alcains, mas passa também pela Covilhã, Fundão e Idanha a Nova até terminar, na quinta-feira, em Castelo Branco.

Estão na agenda mais de 40 iniciativas onde estarão presentes membros do executivo, além de visitas a empresas, serviços públicos, reuniões com autarcas da região e, na quinta-feira, um Conselho de Ministros onde temas relacionados com o interior estarão em cima da mesa.