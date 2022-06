MNE sem "registo de mortes" de portugueses na Ucrânia

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu não ter "registo de mortes" de portugueses na Ucrânia depois de a Rússia ter alegado, esta sexta-feira, que desde o início da intervenção militar no país eliminou "19 mercenários portugueses". De acordo com o Governo português há apenas "registo de sete cidadãos nacionais" que contactaram os serviços do ministério "informando da sua deslocação para a Ucrânia a título de 'combatente voluntário'".

"Dada a situação vivida naquele país, o MNE reitera que deverá ser evitada qualquer tipo de deslocação para a Ucrânia. Os cidadãos que por qualquer motivo tenham, ainda assim, de o fazer deverão sinalizar a deslocação junto do Gabinete de Emergência Consular", explica à TSF.

Segundo o documento do Ministério da Defesa russo, desde o dia 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou o que apelidou de intervenção especial na Ucrânia, foram para aquele país 103 mercenários portugueses. Desses, 19 terão morrido, 16 deixaram a Ucrânia, permanecendo ainda no território 68 combatentes portugueses.

Os números do lado da Rússia indicam que cerca de 7000 "mercenários estrangeiros" de 64 países chegaram à Ucrânia desde o início do conflito e quase 2000 destes foram mortos pelas forças russas.

"As nossas listas, de 17 de junho, incluem mercenários e especialistas em armas de um total de 64 países. Desde o início da operação militar especial, 6956 chegaram à Ucrânia, 1956 já foram eliminados e 1779 saíram" do país, referiu o Ministério da Defesa russo num comunicado.

Ainda de acordo com o mesmo documento, a Polónia é o país com maior número de combatentes e de baixas. Desde o início da invasão foram para a Ucrânia 1831 polacos, dos quais 1181 continuam no país em guerra e 378 foram eliminados.

