Moedas no Conselho Nacional e Rangel como vice do PSD. Conheça os nomes da liderança de Montenegro

Carlos Moedas, presidente da câmara de Lisboa © Pedro Correia / Global Imagens

Por TSF 02 Julho, 2022 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da câmara municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e o eurodeputado Paulo Rangel são os dois nomes mais sonantes da equipa que vai estar ao lado de Luís Montenegro na liderança do PSD.

Na lista anunciada este sábado pelo novo líder social-democrata, Paulo Rangel será mesmo um dos vice-presidentes do partido, acompanhado pelo antigo candidato à liderança Miguel Pinto Luz, a ex-líder da JSD Margarida Balseiro Lopes, o antigo secretário de Estado António Leitão Amaro, o líder da distrital de Braga, Paulo Cunha, e a militante Inês Ramalho.

Ouça o comentário do diretor da TSF e comentador de Política, Domingos de Andrade, aos nomes escolhidos por Luís Montenegro 00:00 00:00

No Conselho Nacional vão estar Carlos Moedas, Maria Luís Albuquerque, Teresa Morais, Luís Menezes, Pedro Calado e Pedro Nascimento Cabral.

O antigo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, será o secretário-geral do partido, enquanto Miguel Albuquerque é o homem escolhido para a Mesa do Congresso Nacional. José Manuel Bolieiro e João Manuel Esteves vão ser os vice-presidentes da mesa.

Para a Comissão de Auditoria Financeira, Montenegro optou por Nunes Liberato, Almiro Moreira e Fernando Angleu e para o Conselho de Jurisdição Nacional escolheu José Matos Correia e Francisco José Martins.