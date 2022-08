"Momento penoso." Marcelo lamenta morte de criança no Rali da Madeira

Marcelo endereça as condolências à família e amigos da menin que foi atropelada durante a prova do Rali da Madeira © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O Presidente da República lamentou a morte da criança vítima de um atropelamento no Rali Vinho da Madeira no sábado.

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo disse que foi "com consternação" que teve conhecimento do falecimento precoce da criança, vítima de acidente de viação que ocorreu durante a prova Rali Vinho da Madeira 2022".

"À família enlutada e amigos, apresenta as suas sentidas condolências, neste penoso momento para toda a comunidade madeirense", assinalou o chefe de Estado.

A menina de oito anos foi colhida por um dos automóveis que estava a participar nesta edição do rali da Madeira. Ainda foi assistida e transportada para o hospital Nélio Mendonça, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

À TSF Madeira, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, lamentou o acidente, sublinhando que tal não mancha a forma como decorreu a prova.