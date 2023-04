Montenegro acusa Costa de "cobardia política" e pede-lhe para esclarecer polémicas da TAP

O líder do PSD, Luís Montenegro © António Cotrim/Lusa

O líder do PSD, Luís Montenegro, voltou a ser questionado esta sexta-feira sobre os últimos desenvolvimentos da polémica TAP, nomeadamente a questão do parecer, e insistiu que o primeiro-ministro, António Costa, não pode estar calado.

"Quero instar António Costa a falar ao país porque das duas uma: ou António Costa está envergonhado com tudo aquilo que se está a passar e, nesse caso, é melhor assumir do que estar a protelar essa situação por muito mais tempo. Ou então António Costa está comprometido e tem de assumir as suas responsabilidades. Não podemos é ter um primeiro-ministro que está a fazer de conta que não acontece nada ao seu lado, dentro do seu Governo. Temos de concluir que este Governo não tem emenda", afirmou Montenegro.

O social-democrata insiste que é preciso descobrir toda a verdade.

"O primeiro-ministro aceita que a ministra dos Assuntos Parlamentares diga uma coisa, o ministro das Finanças diga outra, o ministro das Infraestruturas também assobie para o lado e nem sequer tenha homologado a deliberação que foi à assembleia-geral da TAP. E a ministra da Presidência corrobora a ministra dos Assuntos Parlamentares. Isto é a confusão total. O PSD tem sido líder na procura daquilo que o próprio primeiro-ministro entendeu como o essencial desta comissão: descobrir a verdade, doa a quem doer", sublinhou o líder do PSD.

Questionado sobre o facto de Costa ter remetido eventuais consequências para o final da comissão parlamentar de inquérito, Montenegro considerou impensável esperar tanto para que os portugueses percebam "como é que uma empresa pública como a TAP foi gerida e como é que o Governo interferia".

"Se o primeiro-ministro acha que ainda não há matéria para se pronunciar, isso só pode significar cobardia política, medo e falta de liderança, e isso é muito mau para ele, para o Governo e para o país", acrescentou.