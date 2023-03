Montenegro acusa Governo de "sacudir a água do capote" com demissão de líderes da TAP

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, intervém no final de um almoço de posse da Comissão Política Distrital do PSD de Portalegre, no âmbito da ação “Construir a Alternativa”, deslocando-se, separadamente, a todos os distritos do País até dia 19 de março, Portalegre, 4 de março de 2023. A iniciativa conta também com a participação dos dirigentes distritais e tem como objetivo debater com os militantes as propostas diferenciadoras do PSD para Portugal. NUNO VEIGA/LUSA

© LUSA