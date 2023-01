Montenegro admite pedir eleições antecipadas após europeias

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luis Montenegro © Lusa

Luís Montenegro não coloca de parte a possibilidade de pedir eleições antecipadas, mas só depois das europeias. Em entrevista ao jornal digital Eco, o líder do PSD sublinha que pretende fazer uma avaliação ao desempenho do governo e se nas europeias de 2024 houver uma manifestação inequívoca contra o Governo, o social-democrata admite que sejam antecipadas as eleições. Ainda assim, Montenegro afirma que António Costa deve cumprir o mandato até ao fim.

Nesta entrevista ao Eco, o presidente do Partido Social Democrata, que foi eleito há cerca de seis meses, critica ainda as visitas que os governantes socialistas estão a fazer às obras financiadas pelo PRR, e deixou um aviso. Montenegro espera que não esteja de volta aquilo que apelida de "farra socialista", ou seja, lembrando o que se passou durante os governos de José Sócrates.

Já sobre os apoios disponibilizados pelo governo em 2022, para as famílias fazerem face à subida galopante da inflação, Luís Montenegro sublinha que António Costa vai ter de voltar a dar apoios em 2023.