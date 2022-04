Luís Montenegro © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Carolina Quaresma e Clara Maria Oliveira com Lusa 06 Abril, 2022 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro afirmou, esta quarta-feira, ser candidato à presidência do PSD para ser primeiro-ministro.

"Sou candidato a presidente do PSD para ser primeiro-ministro de Portugal. Assumo esta missão com sentido de responsabilidade cívica e inequívoca humildade democrática", disse na apresentação da sua candidatura à liderança do PSD, na sede nacional, com o 'slogan' "Acreditar", com a letra T substituído pela tradicional seta laranja do PSD, defendendo que "é chegada a hora de abrir um novo ciclo político, de renovação e abertura, de ambição e de esperança".

Dizendo que com o socialismo "Portugal está a caminho da cauda da Europa", Luís Montenegro reforçou que o país "precisa de uma oposição determinada e uma alternativa corajosa". O candidato a presidente do PSD admitiu que maiorias absolutas e mandatos longos "não o assustam", encarando essa situação "como um desafio e um incentivo para sermos mais responsáveis e criativos".

O antigo líder parlamentar defendeu ainda que o partido tem de se modernizar e ter novos temas, considerando que "a dispersão dos votos no centro-direita mostra que há lugar para novos discursos e narrativas".

"Esse espaço é por natureza do PSD. O PSD é o incumbente do espaço não socialista e tem de voltar a ser a casa-mãe de todas as tendências não socialistas", afirmou.

Portugal precisa "mais do que nunca de uma oposição atenta e implacável"

Num discurso com muitas críticas à governação socialista, o antigo deputado considerou que Portugal precisa "mais do que nunca de uma oposição atenta e implacável com os desvios" do Executivo e "pronta a governar a qualquer momento".

"Como muito bem lembrou o Presidente da República, um cenário de eleições antecipadas será inevitável caso o primeiro-ministro ceda à sua ambição pessoal e europeísta", alertou.

Ouça a reportagem de Filipe Santa-Bárbara sobre a candidatura de Luís Montenegro 00:00 00:00

Com o objetivo de construir um PSD "focado na vida quotidiana dos portugueses, na transparência e competência e que aposte na renovação, invista no talento e desenvolva a economia, protegendo os mais desfavorecidos", Luís Montenegro quer que os portugueses "olhem para o PSD e não vejam apenas responsabilidade e rigor". "O PSD foi e é muito do que isso. O PSD é liberdade, modernidade, ambição, talento, transformação, igualdade de oportunidade e mobilidade social, justiça social e humanismo."

Referindo-se aos desafios que Portugal enfrenta decorrentes da pandemia de Covid-19 e do conflito na Europa "que tem um impacto mundial", Montenegro afirmou que "importa escrutinar e antecipar" as consequências económicas, sociais e políticas que daí resultam.

A inflação, a subida das taxas de juro, a crise energética e a subida dos preços dos combustíveis e de outros bens essenciais, a digitalização e emergência de novas tecnologias, as alterações climáticas, a descarbonização da economia são alguns dos desafios que o PSD terá pela frente e que foram mencionados por Luís Montenegro durante a apresentação da candidatura. "Vamos trabalhar numa agenda de sustentabilidade ambiental", referiu Montenegro, sublinhando que os sociais-democratas vão "insistir numa reforma do sistema fiscal, mais simples, estável e menos asfixiante". "A economia deve estar ao serviço das pessoas."

"É preciso acreditar no povo português espalhado em todo o nosso território e na diáspora. Acreditar em cada ser humano, na sua liberdade, individualidade e bem-estar. Acreditar no PSD e na sua capacidade para liderar a oposição e governar o país. Acreditar que somos capazes", atirou.

Montenegro rejeita "vestir o fato" de presidente do PSD antes de ser eleito

Questionado pela TSF, Luís Montenegro disse "não ter dúvidas" sobre qual vai ser a posição do PSD durante a votação do programa do Governo e da sua moção de rejeição, mas rejeitou "vestir o fato" de presidente dos sociais-democratas antes de ser eleito pelos militantes.

"Se há coisas que os portugueses conhecem de mim é o trabalho parlamentar e quero sempre dialogar com os partidos políticos e com os portugueses", assinalou.

Ouça aqui a resposta de Luís Montenegro à questão da TSF 00:00 00:00

Montenegro promete "coordenação total" com bancada e rejeita querelas com atual direção

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro assegurou que haverá "coordenação total" com a bancada parlamentar, sem comentar o nome de Mota Pinto, e recusou que haja qualquer querela com atual direção.

No final da apresentação da sua candidatura à liderança do PSD, na sede nacional, Luís Montenegro foi questionado se conta com Paulo Mota Pinto, que é o candidato único à presidência da bancada nas eleições de quinta-feira.

O antigo líder parlamentar não respondeu sobre o nome, dizendo não querer, por enquanto, "vestir o fato de presidente de PSD", mas assegurou que, se o for, "haverá um período de coordenação total entre a direção do partido e o grupo avançado de combate na Assembleia da República".

Luís Montenegro usou o mesmo argumento para não responder como votaria, se fosse líder, a moção de rejeição do Chega ao programa do Governo.

"Não tenho dúvidas da posição que o PSD tomará nessa discussão. Eu neste momento não sou presidente de PSD e não vou vestir o fato de presidente enquanto os militantes não me confiarem essa capacidade, respeito os órgãos eleitos", afirmou.

Questionado se deveria ser consultado pelo ainda presidente do PSD, Rui Rio, sobre os nomes a indicar pelo partido para o Conselho do Estado, Montenegro voltou a não responder diretamente.

"O PSD está a funcionar em total normalidade, não há nenhuma querela dentro do PSD", assegurou.

Já sobre a eventual candidatura de Jorge Moreira da Silva, que prometeu uma declaração pública para a próxima semana, deixou alguns elogios ao antigo primeiro vice-presidente de Passos Coelho, no tempo em que Luís Montenegro era líder parlamentar do PSD.

"O engenheiro Jorge Moreira da Silva é um amigo, uma pessoa muito qualificada no PSD. Se a decisão dele for avançar, teremos todos os instrumentos de discussão e debate interno para propiciarmos aos militantes do PSD uma reflexão profunda e sermos vistos pela sociedade como um partido renovado, rejuvenescido, onde uma nova geração assume a liderança", considerou.

Luís Montenegro é, por enquanto, o único candidato assumido à presidência do PSD, mas o antigo primeiro vice-presidente Jorge Moreira da Silva também deverá entrar na corrida, tendo marcado uma declaração pública para 14 de abril, depois de concluir um trabalho anual na OCDE, organização da qual é diretor da Cooperação para o Desenvolvimento.

O atual presidente do PSD, Rui Rio, que ocupa o cargo desde janeiro de 2018, já anunciou que deixará a liderança do partido depois da derrota nas legislativas de 30 de janeiro. As eleições diretas para escolher o seu sucessor foram marcadas para 28 de maio e o Congresso vai realizar-se entre 01 e 03 de julho, no Porto.