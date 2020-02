Montenegro candidato autárquico? "Não vale a pena brincar com coisas sérias"

(Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

"Isso é uma questão que não se coloca agora e não vale a pena brincar com coisas sérias". A frase é de Luís Montenegro, à saída do Centro de Congressos de Viana do Castelo, quando questionado se está disponível para ser candidato autárquico como sugeriram Salvador Malheiro ou Paulo Rangel na TSF.

"Acho que são fait divers, falou-se lá dentro de cinismo e é mais ou menos o que está por detrás dessa conversa que não é uma conversa para se ter nestas circunstâncias", disse Luís Montenegro à TSF e à RTP quando abandonou os trabalhos deste congresso.

Ainda na tribuna, Luís Montenegro terminou o discurso com uma citação de Sá Carneiro para garantir que não ficará calado: "O que não posso, porque não tenho esse direito, é calar-me, seja sob que pretexto for". Clarificando o que quis dizer, Montenegro é claro: "não posso abdicar de ter uma opinião quando entender que é necessária, foi esse o significado da frase que referi de Sá Carneiro".

"Uma coisa é estar empenhado como estou em contribuir para unidade do PSD, outra é abdicar de dar opiniões positivas, negativas, sempre com intuito de ajudar e corrigir", vinca o antigo líder parlamentar.

Os que desafia Montenegro

Salvador Malheiro foi o primeiro a desafiar Luís Montenegro a abraçar o combate autárquico. Aos microfones da TSF, o vice-presidente do PSD refere-se ao antigo líder da bancada parlamentar como um "excelente ativo" que "tem muito para dar ao partido". Mas não fica por aqui.

Salvador Malheiro afirma que "se tivesse a certeza que ele seria a pessoa que na sua comunidade local estivesse melhor preparada e que tivesse maior conhecimento dentro do seu povo, porque não?", aponta, admitindo que pode acontecer "em Espinho ou noutro sítio qualquer", mas que essa decisão tem de merecer uma "reflexão".

Poucas horas depois, foi Paulo Rangel, também ele um dos nomes mais falados como possível candidato à Câmara Municipal do Porto. À TSF, Rangel diz que esta "é uma discussão que está fora do tempo" e que "o PSD perderia se deixasse os cargos que tem em Bruxelas". Ainda que, tenha por hábito nunca dizer "que não vou fazer istou ou aquilo".

Quanto a Luís Montenegro, Paulo Rangelo não tem dúvidas de que seria um "bom candidato autárquico, a Lisboa ou ao Porto" e avisa que o ex-líder da bancada do partido "é um quadro que o PSD não pode dispensar" que "tem um papel no passado, no presente e no futuro do PSD."