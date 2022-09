Montenegro confirma diálogo, mas diz que "só o Governo vai tomar" a decisão sobre aeroporto

Luís Montenegro, presidente do PSD © Nuno Veiga/Lusa

O presidente do PSD, Luís Montenegro, reagiu imediatamente à entrevista desta segunda-feira de António Costa, na qual assumiu conversas "serenas" com o líder social-democrata relativas ao novo aeroporto de Lisboa.

"De uma forma direta, nós estamos a caminhar no sentido de obter um entendimento quanto à metodologia e se conseguirmos que as propostas que o PSD há de colocar ao Governo possam ser consagradas na decisão que só o Governo vai tomar, tanto melhor. E, como António Costa disse, no espaço de um ano, há condições para o Governo poder tomar uma decisão com todos os elementos do nosso ponto de vista são necessários", revelou Luís Montenegro em declarações à CNN Portugal.

O líder do PSD garante que tem apenas um interlocutor no Governo e chama-se António Costa: "Nós estamos a manter esse diálogo aberto os dois, para que fique claro. O meu interlocutor é António Costa e não falo com o ministro das Infraestruturas. Isso é ponto assente."

Luís Montenegro afirma que "não é novidade para ninguém" que pôs uma condição inicial para haver esse diálogo e que era que ambos se entendessem "quanto a uma metodologia". "A expressão é minha. Ele hoje repetiu-a e fiz muito bem", atirou.

Contudo, o presidente social-democrata também fez críticas à postura de António Costa: "Eu sou direto e eu acho que era bom ter um primeiro-ministro direto e que não estivesse sempre a dissimular."

Na entrevista à TVI e à CNN Portugal, António Costa referiu que espera uma decisão definitiva em 2023. "Creio que vamos ter condições para no próximo ano termos essa decisão. Tenho tido contacto com o líder do PSD e não estamos muito distantes para podermos fixar-nos numa metodologia para a realização de uma avaliação ambiental estratégica que é necessária", referiu António Costa.