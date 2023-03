Montenegro contraria bancada do PSD e critica escolha de relatora na comissão de inquérito à TAP

O presidente do PSD, Luís Montenegro © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 16 Março, 2023 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Montenegro nem tinha sido questionado pela escolha da relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, mas aproveitando uma pergunta sobre este dossiê, o líder do partido foi taxativo: "O PS já não fica satisfeito em ter a presidência desta comissão, também quer ter o relator desta comissão? Só falta mesmo saber se o Partido Socialista já tem as conclusões feitas."

Relacionados Socialista Ana Paula Bernardo designada relatora da comissão de inquérito à TAP

A observação causou um espanto generalizado porque, recuando menos de 24 horas, a posição do PSD foi totalmente oposta. No decorrer da reunião desta quarta-feira, o PS apresentou o nome de Ana Paula Bernardo enaltecendo o currículo da deputada eleita pelo círculo do Porto.

Conheça as posições do PSD e do PS sobre a escolha de relatora na CPI da TAP. 00:00 00:00

Depois da apresentação feita pelo deputado Carlos Pereira, o deputado do PSD Paulo Moniz expressou a opinião do partido: "Começar por felicitar a deputada Ana Paula Bernardo por este desafio, ao qual naturalmente não nos opomos à escolha feita pelo PS. Queremos, como se impõe, endereçar votos de que o trabalho seja rigoroso e reflita tudo o que esta CPI consiga demonstrar, porque este é o objetivo fundamental e primeiro de um relator. Temos essa firme expectativa nesta fase, o currículo que o deputado Carlos Pereira acabou por ler não nos levanta ou suscita qualquer dúvida em relação a essa matéria. É aquilo que se impõe sempre: desejar um excelente trabalho enquanto relatora."

Ora, confrontado com o facto de o nome da deputada ter sido aprovado por unanimidade sem sequer ter havido propostas alternativas, Luís Montenegro aponta ao PS: "O Partido Socialista tem maioria absoluta e decidiu que devia juntar à presidência, o facto de ter também o relator o que, do meu ponto de vista, é uma decisão errada que não enobrece os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito."

"A vontade do PS é irrebatível, a partir do momento em que o Partido Socialista a apresentou como facto consumado, nós não temos votos, infelizmente, a oposição não tem votos para contrariar", nota Luís Montenegro considerando que é "um mau indício" relativamente à postura socialista nos trabalhos desta Comissão de Inquérito.