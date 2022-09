Montenegro critica medidas de apoio às empresas: "Vêm muito tarde" e são um "logro"

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Por Melissa Lopes 16 Setembro, 2022 • 11:23

Já vêm tarde e são um logro. É assim que luís Montenegro reage às medidas de apoio às empresas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo. O líder do PSD entende que estas ajudas vêm fora de tempo e são enganosas.

"Tal como aconteceu com as medidas para as famílias, [os apoios para as empresas] vêm muito tarde. Vêm já quase fora de tempo para que as empresas possam enfrentar as dificuldades que hoje têm, nomeadamente no setor energético e nos factores de produção", afirmou Luís Montenegro.

Em declarações aos jornalistas em Cinfães, à margem de uma visita a uma escola, o líder do principal partido da oposição reconheceu, no entanto, que as medidas anunciadas "são muito inspiradas" no pacote apresentado pelos social-democratas em agosto.

"Desse ponto de vista, o caminho está, mais ou menos, a ser trilhado no mesmo sentido", considerou.

No entanto, "há aqui, mais uma vez, um logro", apontou. "Dá-se a ideia de um montante que, afinal de contas é quase todo consumido pelo crédito e não propriamente por medidas directas às empresas", argumentou Montegero, referindo-se à linha de crédito de 600 milhões de euros.

Medidas anunciadas são "um logro", acusa Montenegro. Ouça as declarações do líder do PSD. 00:00 00:00

Além disso, na opinião de Luís Montenegro, o Governo devia ter ido mais longe na questão fiscal e optado por descer o IVA da eletricidade, do gás e dos combustíveis como defende o PSD. "O Governo tem ido por outra via. Creio que é insuficiente e os empresários já o têm dito", vincou.

Governo devia ter ido mais longe na questão fiscal, baixando o IVA da eletricidade, gás e combustíveis, defende Montenegro. 00:00 00:00

No âmbito do roteiro 'Sentir Portugal', o presidente do PSD tem estado esta semana no distrito de Viseu. Esta sexta-feira, começou o dia a visitar uma escola em em Cinfães, onde voltou a lamentar que o Governo não tenha aprendido a lição do último ano letivo, criticando o facto de as aulas arrancarem mais uma vez sem milhares de professores.