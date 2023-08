Montenegro defende medidas de discriminação positiva e políticas fiscais agressivas para o interior

Luís Montenegro © Fernando Pires/TSF

Luís Montenegro termina, esta quarta-feira, a iniciativa do PSD "Sentir Portugal" que levou a comitiva laranja a vários pontos do distrito de Bragança, nos últimos três dias. Contactar com a realidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, municípios e instituições, era, segundo os social-democratas, o propósito da iniciativa.

No entanto, o que tem dado maior visibilidade a Montenegro nesta sua passagem pelo interior têm sido as suas declarações sobre o veto presidencial ao projeto Mais Habitação e o recente plano apresentado pelo PSD sobre a redução da carga fiscal, em sede de IRS.

Em Mirandela, onde o PSD foi poder autárquico durante 24 anos consecutivos, entre 1993 e 2017, um bastião que, entretanto, perdeu para o PS, Luís Montenegro recebe os primeiros incentivos. "Este é o nosso futuro Ministro e vai ser", prevê uma mirandelense com quem o líder do PSD se cruzou. "Temos de correr com aquela bicharada toda", diz outro mirandelense.

E durante a breve sessão de cumprimentos, pela rua pedonal da cidade encontra um verdadeiro dinossauro social-democrata: Bernardino Pereira é presidente de uma junta de freguesia daquele concelho há 44 anos. "Estou lá desde 1979", diz o autarca. "Então começou de calções", ripostou Montenegro. "É sinal que as pessoas confiam em si", acrescentou.

Já no mercado municipal, Montenegro não foi reconhecido por um emigrante. O líder do PSD socorreu-se da sua veia futebolística para transformar o momento num episódio humorístico. "Sou jogador de futebol", brincou Montenegro. "Não me conhece, não viu cartazes meus por aí?", pergunta. "Não estou a conhecer", referiu este emigrante que está em França. "Sou o presidente do PSD", disse Luís Montenegro.

E o que sentiu afinal o líder do PSD nesta sua visita? "Tive um sentimento misto. Por um lado devo confessar que me tocou profundamente a simpatia e a receptividade das pessoas, mas ao mesmo tempo ver um núcleo urbano pedonal abandonado sem ocupação e foi uma surpresa para mim", confessa.

Perante o cenário, Montenegro diz que não veio fazer demagogia, porque reconhece não ser fácil lutar contra a falta de investimento e a falta de pessoas nas zonas do interior, mas diz que há soluções em várias áreas. "Mirandela tem um potencial excecional para poder ter boa agricultura, bom comércio, e serviços e para poder ter também um aproveitamento turístico de toda esta região e depois ligando umas coisas às outras, também investimentos industriais, porque há concelhos no interior, a começar pela capital de distrito, que têm sido capazes de captar e de atrair investimento industrial, até porque estamos suficientemente perto do resto do país e até da Europa, passa aqui uma auto-estrada que nos leva a qualquer ponto da Europa", lembra.

Para tal, diz ser necessário implementar "medidas de discriminação positiva com políticas fiscais agressivas".

A iniciativa "Sentir Portugal" do PSD no distrito de Bragança termina esta quarta-feira com passagens por Alfândega da Fé, Sendim, Miranda do Douro, Freixo de Espada à Cinta e Mogadouro.