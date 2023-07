Montenegro defende que Governo espanhol deve ser "liderado por quem venceu as eleições"

© Nuno Veiga/Lusa (arquivo)

O líder do PSD, Luís Montenegro, defendeu que o novo Governo espanhol deve ser "liderado por quem venceu as eleições" e desejou o novo executivo possa "conduzir a um ciclo de crescimento e desenvolvimento social e económico que possa depois ser aproveitado do lado de cá da fronteira".

Em declarações aos jornalistas na Madeira, Montenegro assinalou o "desejo de que a vontade expressa do povo espanhol possa conduzir à formação de um Governo", em especial após a "forma muito clara" como os espanhóis votaram.

"Houve uma vitória eleitoral que deve conduzir à formação de um Governo, que deve conduzir a um ciclo de crescimento e desenvolvimento social e económico que possa depois ser aproveitado do lado de cá da fronteira. Não nos podemos esquecer que a Espanha é o nosso principal parceiro comercial", assinalou o líder social-democrata.

Sobre se o executivo será liderado pelo PP, que não conseguiu maioria absoluta, Montenegro referiu que "naturalmente" conta que o Governo "seja liderado por quem venceu as eleições porque é isso que é normal em democracia e na Península Ibérica".

Questionado sobre a perda de expressão do VOX, Montenegro não quis alongar-se, notando apenas que essa é uma questão que "tem de ser analisada pelos protagonistas da cena política espanhola".

Os conservadores do Partido Popular venceram as eleições, mas sem conseguirem a maioria absoluta com o VOX.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O PSOE, com 122 deputados, e o Somar, com 31, totalizaram 153 lugares no parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.