Mais Habitação. Montenegro deixa recado ao Governo: "Mais vale travar do que teimar"

Luís Montenegro volta a responder ao Partido Socialista sobre o veto presidencial ao pacote Mais Habitação. Há instantes, em Mirandela, no distrito de Bragança, onde o presidente do PSD está, até amanhã, no âmbito do programa "Sentir Portugal", Montenegro diz aos socialistas que "mais vale travar do que teimar" e ter a humildade de reformular o programa agora vetado por Marcelo Rebelo de Sousa. "Porque a estratégia está errada. A estratégia vai produzir um resultado perverso. As casas vão aumentar o preço. Vai haver menos casas no mercado. É esta a consequência da legislação do Partido Socialista. Mais vale travar do que teimar", repetiu.

O líder do PSD afirma ter tido a humildade para se colocar ao lado do governo nesta matéria. Não é qualquer líder da oposição que, tendo um pacote tão mau, com uma crítica tão feroz do Presidente da República, em vez de se centrar apenas na crítica, se coloca à disposição do governo para ajudar os portugueses. Eu não quero dizer mais nada sobre isto porque eu confio no juízo que os portugueses fazem da postura de cada um", refere.

Montenegro diz estar preocupado com a teimosia e arrogância do Governo. "António Costa e o Partido Socialista são teimosos, são arrogantes, não ouvem todas as vozes que se têm manifestado e que têm demonstrado que aquilo que se está a fazer à habitação não vai produzir resultados. O Partido Socialista já governa há oito anos, já chega de andar a dar desculpas, sempre a alimentar a esperança de que para o ano é que vai ser. Não, nós já não precisamos mais dessas esperanças", afirma. "Nós do que precisamos mesmo, é de mudar de governo", acrescenta.

Em terras transmontanas, o líder do PSD voltou a erguer a bandeira dos impostos. "Há condições para baixar o IRS este ano, 2023. Não é estar à espera do Orçamento do Estado para vir fazer flores com o Power Point do Orçamento do Estado. É agora, já, há um excedente este ano. O Dr. António Costa tem que responder à pergunta, baixa ou não baixa o IRS este ano? Há condições para poder acolher este ano, já, um IRS máximo de 15% dos jovens até aos 35 anos. O Dr. António Costa e o PS querem fazer isso já ou vão esperar pelo PowerPoint do Orçamento para mostrar uma flor, para tentar vender ao país, coisas que depois não executam durante o ano", conclui. Declarações de Luís Montenegro, ao final da manhã, em Mirandela, no distrito de Bragança, onde o líder do PSD está a contactar com a realidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, municípios e instituições, no âmbito do programa "Sentir Portugal".