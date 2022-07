Montenegro destaca "grande unidade e coesão" no PSD

© Estela Silva/Lusa

O presidente eleito do PSD, Luis Montenegro, destacou este sábado o "período de grande unidade e coesão" que o partido está a viver, considerando que vai ao encontro das expectativas do país.

"Eu creio que toda a gente já percebeu que estamos a viver um período de grande unidade e coesão no PSD, isso é importante, é aquilo que o pais espera de nós, e vamos dar essa resposta ao país", frisou, à entrada para o pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde decorrem os trabalhos do 40º. Congresso Nacional social-democrata.

O dia de hoje vai ser marcado pela apresentação das listas aos órgãos do partido, mas à chegada ao recinto o sucessor de Rui Rio na liderança do PSD não quis adiantar nomes: "Logo à tarde já saberemos".

Montenegro recusou-se igualmente a revelar o sentido de voto do PSD na moção de censura ao Governo que o Chega anunciou ir apresentar na Assembleia da República.

"Hoje não é dia de falar disso", respondeu quando questionado sobre o tema.