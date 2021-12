"Acabou o período de recato." Montenegro disponível para fazer campanha ao lado de Rio

Luís Montenegro à chegada para ao 39.º Congresso Nacional do Partido Social Democrata (PSD) em Santa Maria da Feira © Estela Silva/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos e Guilherme de Sousa 17 Dezembro, 2021 • 21:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Montenegro pôs fim ao "tempo de recato". Há dois anos perdeu as eleições diretas com Rui Rio, e foi questionado pelos jornalistas acerca do futuro. "Eu andei sempre aqui e não mudarei a minha postura." O social-democrata justificou que, durante dois anos, o recato serviu para ajudar a eliminar do partido crispações e divergências.

"Empenhadíssimo em ajudar o partido a vencer as eleições. Espero eu e esperam seguramente todos os militantes e sobretudo a população portuguesa que ambiciona uma alternativa política capaz de dar ao país o desenvolvimento que o país não tem há alguns anos", referiu o antigo candidato à liderança do PSD Luís Montenegro, à entrada para o Congresso, que se realiza em Santa Maria da Feira.

Montenegro garante que vai estar em campanha "ao lado de Rio e de outros candidatos", e, questionado pelos jornalistas, admite que "já não há motivo" para manter o recato que foi mantendo ao longo de dois anos.

O ex-líder parlamentar de Pedro Passos Coelho considera ainda ser "natural" haver várias listas ao Conselho Nacional, sinal da "pluralidade do partido".

"Quem tem a vida complicada agora é António Costa. Primeiro foram os parceiros de governação a tirarem-lhe o tapete, e creio que a 30 de janeiro serão os portugueses a fazê-lo."

ACOMPANHE NA TSF O 39.º CONGRESSO DO PSD