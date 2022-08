Montenegro diz ser "muito insólito" Costa intervir em matérias fora da sua responsabilidade

Luís Montenegro, presidente do PSD © Sérgio Azenha/Lusa

O líder do PSD considerou ser "muito insólito" ver o primeiro-ministro a intervir em matérias que "não são da sua responsabilidade". Em causa o despacho de António Costa que determina que o pagamento de faturas por parte do Estado à Endesa terá de ser validado previamente pelo secretário de Estado do Ambiente e da Energia.

Para Luís Montenegro, o primeiro-ministro acaba "dando uma certa machadada na credibilidade da administração pública e dos seus dirigentes que são quem procede de forma a fazer o melhor negócio para o Estado, isto é, contratar os fornecimentos com qualidade e com preço".

Ao individualizar uma empresa e escolher quem deve validar o pagamento a fornecedores, está a "levar o exercício do poder demasiado longe", afirmou o líder social-democrata aos jornalistas por ocasião de uma visita à Expofacic, em Cantanhede. Segundo Luís Montenegro, a atitude de António Costa é "confundir maioria absoluta com poder absoluto que hoje o PS pretende exercer em Portugal".

Nestas declarações, Luís Montenegro disse que os membros do Governo "andam um pouco nervosos e impulsivos" ao lidar com situações mais adversas.

"Se fosse o Partido Socialista ainda podia ser criticável, mas ainda se podia enquadrar num debate político mais acesso. Agora fazer isso em nome do Governo, fazer isso em nome dos portugueses, porque é isso que o Governo também representa quando exerce as suas competências, é, de facto, ir longe de mais", adiantou.

Luís Montenegro refere-se ainda este caso a uma "manobra de distração e de diversão" para não se discutir o que importa. "Quero aqui denunciar isso: o Governo e o primeiro-ministro estão claramente a distrair ao país com uma situação que não é aquela com que se deviam estar a preocupar." Com esta situação criada, o líder do PSD urge o Governo a "prestar esclarecimentos".



Ainda segundo Montenegro, o PSD está a "ultimar um requerimento" para apresentar ao parlamento para solicitar ao Governo e à entidade reguladora do setor "um conjunto de informações para poder tranquilizar o país".