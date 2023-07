Montenegro falou com Marcelo e acredita que indisposição "não passou de um susto"

O presidente do PSD, Luís Montenegro © António Pedro Santos/Lusa

O líder do PSD, Luís Montenegro, falou esta quarta-feira ao telefone com o Presidente da República, que está "muito bem-disposto e confiante", dizendo acreditar que a sua indisposição "não passou de um susto".

À entrada para uma reunião com Ordens profissionais do setor da saúde, Luís Montenegro foi questionado pelos jornalistas se já tinha falado com Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra a fazer exames clínicos no Hospital de Santa Cruz, depois de ter tido uma indisposição.

"Sim, acabei de falar há alguns minutos com ele, testemunhando via telefone que se encontra muito bem-disposto, muito confiante, a fazer alguns exames que são necessários", disse.

Montenegro aproveitou para endereçar publicamente ao chefe de Estado o desejo que se possa "restabelecer muito rapidamente e retomar a normalidade da sua vida".

"Como sabemos, é muito preenchida e com uma agenda muito intensa. Estou em crer que não passou de um susto", acrescentou o presidente do PSD.

Questionado se o Presidente lhe transmitiu mais detalhes médicos sobre o seu estado, respondeu negativamente.

"Embora o Presidente da República seja muito dado ao conhecimento médico, não entrámos nessa conversa. Senti-o muito bem-disposto, tranquilo, sereno, apenas a aguardar o resultado dos exames", afirmou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve hoje uma indisposição e, segundo o chefe da Casa Civil, "chegou a desmaiar, mas recuperou rapidamente", após uma visita na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, em Almada, e foi ao Hospital de Santa Cruz por precaução.