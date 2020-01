Montenegro lança suspeitas sobre Rio: "Não ofereci lugares a ninguém"

Luís Montenegro é candidato à presidência do Partido Social Democrata © Paulo Novais/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 14 Janeiro, 2020 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Demorou 16 minutos até largar a bomba. Foi apenas no final da conferência de imprensa, questionado se a candidatura de Rui Rio está com excesso de confiança nesta altura, que Luís Montenegro lançou a suspeita: "Quero dizer aqui solenemente uma coisa: não convidei ninguém, não ofereci lugares a ninguém, mas não estou certo de que Rui Rio e seus apoiantes não andem a fazer isso um pouco por todo o país".

"Relatos de pessoas que me têm feito chegar algumas abordagens nesse sentido. Sou muito claro, não tenho nenhum problema em dizer isto porque eu não gosto de ver pessoas a lançarem suspeitas e insinuações para os outros para esconder, se calhar, aquilo que fazem", diz Luís Montenegro.

Garantindo que não o fez e não o fará, Luís Montenegro sublinha que há pessoas, "com ou sem o conhecimento de Rui Rio", a fazer abordagens junto de militantes "a falar de eleições autárquicas e de listas para o futuro".

Luís Montenegro suspeita que a candidatura de Rui Rio anda a oferecer lugares em troca de apoios para a segunda volta das eleições internas 00:00 00:00

Lamentando a ausência de debate entre os dois candidatos nesta derradeira semana, Luís Montenegro nota que "a candidatura de Rui Rio e o próprio" preferem "piadolas de mau gosto nas redes sociais em vez de se concentrarem naquilo que é o essencial e que é o futuro do país".

É a resposta de Montenegro ao tweet de Rui Rio em que fez uma piada com os resultados da primeira volta das internas do PSD.

Ao cuidado de Rui Rio, Luís Montenegro deixa ainda um outro aviso: no sábado ambos os candidatos partem da estaca zero. "Cada candidato nesta altura tem zero votos, só começam a votar os militantes do PSD às 14h do próximo sábado". E daí não haverá volta a dar: vai mesmo sair o próximo presidente do PSD.