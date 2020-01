© Paulo Alexandrino / Global Imagens

David Justino lamenta que Luís Montenegro tenha tentado transformar "derrotas em vitórias", depois de ter perdido na segunda volta as eleições diretas do PSD. O vice-presidente do partido diz, no programa de debate político semanal "Almoços Grátis", que o adversário de Rui Rio cometeu três erros estratégicos.

"Luís Montenegro, não obstante a experiência que já tem, ainda é novo. Tem muito para dar ao PSD. Relativamente à forma como ele fez o discurso, não se pode transformar derrotas em vitórias. Aquela cena que nós temos sempre nas eleições de que todos ganham não é verdade", defende.

Para David Justino, os erros estratégicos de Montenegro foram "não ter concorrido às diretas de há dois anos", num recuo tático que não levou a bom porto, "ter dado cobertura a movimentações que visavam depor a direção que ainda está em exercício" e "a própria estratégia eleitoral" de ter dois candidatos contra o atua presidente.

Noutro plano, também no programa "Almoços Grátis", Carlos César diz-se surpreendido com "a euforia" dos apoiantes de Rui Rio: "Parecia que Rui Rio não tinha ganhado com 53% mas com 93%."

O presidente do PS classifica o resultado como "uma vitória frágil" e que, no final da campanha, "não se percebeu o que cada um dos candidatos queria para o PSD e o que cada um desejava para o país".