Montenegro quer "construir unidade" no PSD e "conquistar confiança dos portugueses"

Em dia decisivo para o PSD, Luís Montenegro já foi votar. Foi em Espinho que o fez, onde também, à boca das urnas, deixou uma promessa: quer unificar o partido de novo, para depois conquistar os restantes portugueses.

"Empenhar-me-ei, desde o primeiro minuto, em construir a unidade do partido, e, construindo essa unidade, em lançar-me à conquista da confiança dos portugueses, este ano já participando ativamente na nossa campanha para o governo regional dos Açores. No próximo ano, para as eleições autárquicas."

Montenegro disse ainda que espera que "subsequentemente nas próximas Legislativas" venha a ter resultados melhores do que os obtidos em outubro.