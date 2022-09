Montenegro quer "sentir Portugal" e muda-se para Viseu por uma semana

O presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro © Nuno Veiga/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 09 Setembro, 2022 • 07:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda em julho, no primeiro dia de congresso de entronização, Luís Montenegro deixava uma promessa: "Serei a locomotiva dessa relação direta com as populações e com o território, a partir de setembro, passarei todos os meses uma semana num distrito de Portugal". E assim vai ser, começando pelo distrito de Viseu já na próxima segunda-feira.

Com uma casa arrendada de segunda a domingo, o presidente do PSD quer tornar-se local por uma semana e, além de fazer compras e beber a bica com quem ali vive, vai aproveitar para estar em contacto com a realidade social, económica e institucional do distrito.

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

Movido pelo desejo de restabelecer relações de proximidade e de intimidade com o país e com os eleitores, o líder do PSD faz saber que "se o PSD não tiver capacidade de perceber que há um afastamento, se não for à procura de alterar esse comportamento, será difícil os resultados melhorarem significativamente". Afinal, acredita-se na São Caetano à Lapa que não vale a pena esperar que o poder caia no colo, mas que esse poder seja efetivamente merecido.

À primeira vista, pode parecer um ato de campanha e, na verdade, não deixa de o ser, mas Montenegro não lhe quer dar esse cunho de pré-campanha, não negando, porém, que tem o objetivo de começar já a robustecer aquilo que virá a ser o seu programa eleitoral.

Depois, claro, há temas a abordar e a procurar tratar nos contactos que pretende ter. À cabeça, a educação, uma vez que o ano letivo está prestes a arrancar. Depois, a saúde, a mobilidade, a agricultura e o turismo, havendo sempre tempo para, entre um ou outro ponto, prestar declarações à comunicação social.

No programa entretanto divulgado pelo partido, percebe-se que o líder do PSD não está para brincadeiras e tem previstas deslocações aos 24 concelhos do distrito, entre visitas a hospitais, almoços com empresários ou autarcas e até mesmo sair à noite, no centro de Viseu, com jovens social-democratas.

Pelo meio, destaque para o encontro com os bispos de Viseu e de Lamego numa altura em que a investigação dos abusos sexuais na Igreja está na ordem do dia.

Mantendo a habitual reunião da Comissão Permanente, neste caso também em Viseu, o líder do PSD vai ser acompanhado por Pedro Alves, coordenador autárquico e presidente da distrital, bem como Paulo Cavaleiro, secretário-geral adjunto.