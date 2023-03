Montenegro saúda salvaguarda da sessão 25 de Abril e "obviamente" estará na receção a Lula

O líder do PSD, Luís Montenegro © Estela Silva/Lusa

O líder do PSD saudou esta quarta-feira que a decisão do Parlamento seja a de realizar uma sessão solene de receção ao Presidente do Brasil separada da dedicada ao 25 de Abril, e disse que nunca esteve em causa a presença do partido.

A Assembleia da República vai organizar uma sessão solene de boas-vindas ao Presidente brasileiro, Lula da Silva, anunciou o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, indicando que os pormenores, como a data, ainda vão ser estabelecidos.

"Teremos o enorme prazer de receber o Presidente da República Federativa do Brasil numa sessão solene de boas-vindas, que lhe será especialmente devida", anunciou Augusto Santos Silva no final de uma reunião da conferencia de líderes.

À margem de uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, Luís Montenegro considerou que esta posição "corresponde à opinião que já tinha expressado".

"Portugal não pode, nem os seus órgãos de soberania, ignorar a visita de Estado do Presidente brasileiro a Portugal. A nossa única objeção era que isso se fizesse em simultâneo com a sessão solene 25 de Abril", disse.

Para Montenegro, isso seria "inadequado" porque a sessão do 25 de Abril é aquela onde os partidos, o presidente da Assembleia da República e o Presidente da República discursam e "evocam a conquista da liberdade".

"Estar a incluir qualquer perturbação no normal funcionamento dessa sessão evocativa seria inadequado. Dito isto, o PSD não alinha em posições radicais que possam inviabilizar a receção do Presidente brasileiro no parlamento português", disse.

Montenegro considerou que seria preferível que essa sessão ocorresse dedicada a Lula da Silva se realizasse ou no dia anterior ou posterior ao 25 de Abril, mas, se por razões de agenda não for possível também não se oporá, desde que esteja salvaguardada a separação das cerimónias.

"Obviamente que o PSD e o seu presidente estarão presentes na receção do Presidente Lula da Silva, isso não está nem nunca esteve em causa", assegurou.

De acordo com o presidente do parlamento, Lula da Silva intervirá nessa cerimónia, mas indicou que os detalhes, como a data, serão agora tratadas por si "através dos canais adequados".

Augusto Santos Silva referiu também que a sua proposta obteve um "consenso muito grande" na conferência de líderes, e que apenas um partido se opôs.