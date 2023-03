Montenegro sobre Marcelo: "é apenas um" eleitor para conquistar

Luís Montenegro, presidente do PSD © Rodrigo Antunes/Lusa

Sete anos estão volvidos desde que Marcelo Rebelo de Sousa entrou pela porta grande do palácio de Belém e, sobre a relação com o atual líder do partido de sempre do Chefe de Estado, Luís Montenegro realça que Marcelo "é apenas um" dos destinatários da ação política do PSD - como são todos os outros portugueses.

Sendo verdade que o voto do presidente é só um, a opinião do Chefe de Estado é capaz de influenciar muitos mais rumos políticos no país, mas Montenegro tenta desvalorizar ao máximo para não alimentar as discussões na praça pública sobre a relação entre Belém e a São Caetano à Lapa.

Tendo estes dois protagonistas assumido publicamente que "quase dia sim, dia sim" falam ao telefone, a pergunta num dia como o de hoje impõe-se: "já telefonou hoje ao Presidente da República?" A resposta é curta e grossa: "Não creio que seja importante dizer-lhe, não leve a mal".

Sendo expectável que, com um cenário de eventual instabilidade nos Açores, os dois já tenham falado sobre isso, Montenegro não alimenta mais esse tema publicamente até porque, lembra, está na Madeira. Mas ainda é possível arrancar mais algumas considerações do líder do PSD sobre Marcelo neste dia em que o Presidente dá uma entrevista na RTP e ao Público.

Questionado se temia algum reparo menos abonatório por parte do chefe de Estado ao trabalho do PSD, Montenegro é taxativo: "O destinatário da minha ação são os portugueses, não é o Presidente da República. O Presidente da República, para esse efeito, é apenas um, também o quero convencer, ele também tem direito a voto e é um eleitor que temos também de conquistar".

"O PSD e o seu líder fazem o seu trabalho, é um trabalho partidário, é um trabalho que visa liderar o governo da República, o Presidente da República faz o seu, que não é esse, é o de exercer as competências que a Constituição lhe confere e ser um ator político de equilíbrio dos poderes e de representação dos interesses da sociedade portuguesa", atira Montenegro.

Ainda assim, e porque o dia é de festa, o líder do PSD não termina sem dizer "publicamente sem nenhum problema" que votou em Marcelo, "duas vezes sem hesitação", e que ele "tem sido um bom Presidente da República". "Se me diz: 'Mas concorda sempre com ele?' Não, nem ele comigo. É a democracia, nós, aliás, no PSD, ele neste momento não está cá, mas sempre fomos assim e sempre vamos continuar a ser assim", acrescenta Montenegro.

Mas e gostava de sentir mais respaldo da parte de Belém como líder da oposição? "O Presidente da República não apoia partidos políticos e nem líderes políticos nenhuns... Naturalmente, faz o seu trabalho de forma institucional. Eu não estou à espera do Presidente para ganhar as eleições nem para conquistar a confiança dos portugueses, isso só depende do meu trabalho e do trabalho daqueles que me acompanham. Eu não estou à espera de mais ninguém".

Clima de pré-campanha?

Com o cenário nos Açores beliscado depois de a Iniciativa Liberal ter virado o bico ao prego no acordo firmado para a estabilidade política no arquipélago, Luís Montenegro não quer abordar o tema e vai focando na Madeira, esse sim, um arquipélago que tem eleições marcadas para este ano.

Num passeio rápido pelo centro do Funchal, a caminho da reitoria da Universidade da Madeira, a comitiva entra de forma tímida num ambiente de pré-campanha, aproveitando também as câmaras para o habitual "boneco". Numa frutaria, Miguel Albuquerque vai perguntando por várias frutas a Luís Montenegro, seja goiaba da Madeira, seja banana de prata ou até maracujá com casca de ovo. "Estás um especialista em frutas, estás a preparar-te para a campanha!", atira o líder do PSD Nacional.

E a verdade é que sim. O próprio Montenegro foi firme nas palavras a pedir maioria absoluta já hoje nesta visita relâmpago a propósito do encontro interparlamentar.

Expressando a "confiança muito grande" na estrutura madeirense e em Miguel Albuquerque, Montenegro assegura que "essa confiança é tal que não conta com outra coisa que não seja um apoio massivo dos eleitores madeirenses ao trabalho que tem sido conduzido por ele e pelo PSD e, por via disso, à conquista de uma maioria absoluta no parlamento regional nas eleições deste ano". O pedido está feito, a resposta chega em outubro.