Montenegro vê PS "agarradinho" ao poder, mas avisa: "Está a chegar a nossa vez"

© Paulo Novais/Lusa

Por Francisco Nascimento 23 Maio, 2023 • 14:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Montenegro vê os socialistas "agarradinhos ao poder", mas avisa António Costa que o "poder não é eterno". Com tantos casos e casinhos a assolarem o primeiro-ministro, o líder do maior partido da oposição admite que a vez do PSD "está a chegar".

No encerramento das jornadas parlamentares do PSD, em tempo de pré-campanha eleitoral na Madeira, Luís Montenegro vê na região autónoma "o Portugal que quer", governada pelos social-democratas há 47 anos.

No Governo central, o PS de António Costa tem governado desde 2015, mas apesar da maioria absoluta conquistada em 2022, Luís Montenegro avisa o primeiro-ministro que "o poder não é eterno".

"Não é preciso estarem tão agarrados, estão ali como lapas, ali agarradinhos, a democracia é isto. Já tiveram o vosso tempo, já tiveram a vossa oportunidade e já a desperdiçaram", atirou.

E com uma "situação pantanosa" no país e a "administração pública completamente tomada e colonizada" pelos socialistas, Luís Montenegro nota que o ambiente político pode estar prestes a mudar.

"Está a chegar a nossa vez e nós vamos estar no sítio certo e no momento certo para mudar Portugal, ganhar as eleições e para governar bem o país", avisou.

O PSD não pede eleições, pelo menos para já, tudo depende do primeiro-ministro e da resolução das polémicas que têm afetado o arco da governação. No entanto, já depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter admitido que ainda não existe alternativa aos socialistas, Montenegro tranquiliza o Presidente da República.

"Construímos futuro na construção da alternativa política que cada vai ser cada vez mais robusta e cada vez mais reconhecida pelos portugueses", sustentou.

Num discurso com mais de meia hora, e apesar dos avisos a António Costa e aos vários ministros que compõem o Governo, Luís Montenegro deixou também um conselho ao chefe do Executivo: "Tem de tomar um banho de realidade".

"Eu aconselho António Costa a tomar um banho de realidade. E rápido. Caso contrário, a realidade vai atropelá-lo e vai ter de deixar de ser primeiro-ministro. Pior do que ter um Governo mau é ter um Governo que acha que é bom e que está tudo bem", atirou.

Montenegro diz até que o Governo está a desperdiçar uma "oportunidade única", com maioria absoluta na Assembleia da República e um "envelope financeiro de Bruxelas" que Costa utiliza como se fosse um "orçamento retificativo".