Moreira da Silva anuncia se é candidato à liderança do PSD a 14 de abril

O antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva irá anunciar a sua candidatura à liderança do partido no dia 14 de abril, depois de concluir um trabalho anual na OCDE.

A CNN e o DN noticiaram que Moreira da Silva iria disputar a liderança do PSD nas eleições diretas marcadas para 28 de maio.

Numa publicação na rede social Facebook, o antigo deputado informa que, "na sequência de notícias hoje divulgadas sobre uma eventual candidatura à liderança do PSD", fará uma declaração pública sobre a matéria no próximo dia 14 de abril.

"Até lá terei de me concentrar, enquanto Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE, na conclusão do processo de tratamento, análise e apresentação, no dia 13 de Abril, das estatísticas anuais da Ajuda Publica ao Desenvolvimento dos 30 principais doadores internacionais", escreveu.

Moreira da Silva será o segundo candidato anunciado à sucessão de Rui Rio nas eleições diretas marcadas para 28 de maio, depois de Luís Montenegro ter confirmado na terça-feira à Lusa que irá disputar a liderança do PSD.

Esta será a primeira candidatura de Jorge Moreira da Silva à presidência do PSD, ao contrário de Luís Montenegro que vai disputar o cargo pela segunda vez, depois de em janeiro de 2020 ter perdido para Rui Rio, numa inédita segunda volta no PSD.