Moreira da Silva apresenta Balsemão como mandatário nacional

Jorge Moreira da Silva começa a apresentar os nomes que estão ao seu lado nas diretas do PSD e apresenta já alguns nomes de peso: Francisco Pinto Balsemão e Carlos Reis.

Já há algum tempo que os nomes corriam nos bastidores, mas foram esta quinta-feira confirmados pelo próprio Jorge Moreira da Silva numa mensagem enviada à imprensa.

Pinto Balsemão, fundador, antigo líder do PSD e antigo primeiro-ministro, assume-se como mandatário nacional de Moreira da Silva frente a Luís Montenegro, sendo a eurodeputada Lídia Pereira a mandatária para o Desenvolvimento Sustentável.

Conhecedor do aparelho e com algum peso nas estruturas, sobretudo a norte, o deputado Carlos Reis vai assumir a direção da campanha de Moreira da Silva cuja candidatura é coordenada por Miguel Goulão, amigo de longa data do ex-diretor da OCDE.