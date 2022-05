Moreira da Silva não se opõe à revisão da lei eleitoral do PSD (e até quer ir mais além)

© Gerardo Santos/Global Imagens

Estava já uma centena de militantes à espera de Moreira da Silva quando o candidato à liderança do PSD respondia à polémica do dia na bancada social-democrata: os projetos de revisão da lei eleitoral são uma boa base de trabalho se for eleito e, em todo o caso, Rui Rio tem total legitimidade para fazer o que entender.

"Rui Rio é líder legitimo do PSD, o PSD não está em processo de vacatura, é líder da oposição até ao último dia. Disseram-me que o doutor Rui Rio tinha interesse em conversar comigo e com o Luís Montenegro sobre isso, mas nem tinha obrigação, é um ato de cortesia que agradeço", realçou o candidato à liderança do partido vincando que o que está em análise é "um documento sólido".

Sem querer aprofundar a questão da revisão constitucional que diz desconhecer o projeto, Moreira da Silva fala da revisão da lei eleitoral com vontade de ir mais além do que aquilo que está previsto no projeto desta direção. "Se for eleito presidente do PSD, vejo com agrado o facto de já ter uma base onde poderei trabalhar, sendo que tenho uma visão mais ambiciosa", vinca o candidato que dá assim respaldo à vontade da direção do partido em avançar com este dossier em breve.

Durante o dia, o tema foi discutido na reunião da bancada social-democrata com alguns deputados pró-Montenegro críticos da decisão de avançar com estes projetos agora. De acordo com o que a TSF apurou, a direção da bancada não avança com os projetos para já se algum dos candidatos se opuser e, pelo menos do lado de Moreira da Silva, a luz está verde.

Ferreira Leite falta à chamada mas torna apoio público

Já corria nos bastidores que Manuela Ferreira Leite seria uma das surpresas previstas para esta sessão em Lisboa, mas afazeres pessoais impossibilitaram-na de marcar presença. No entanto, a máquina de Moreira da Silva avançou à mesma publicando uma mensagem da antiga líder a dizer que o voto será em Moreira da Silva, "por considerar que reúne as qualidades e a visão para defender os valores que nortearam os fundadores do partido".

Questionado pelos jornalistas, Moreira da Silva diz que este apoio, a par do de Francisco Pinto Balsemão, aumenta a sua responsabilidade. No caso da antiga ministra das Finanças, Moreira da Silva nota que ela "representa o melhor que o PSD tem e que é a tenacidade, o desassombro, o reformismo, a coragem".

"Fiquei muito contente com o seu apoio, não tinha nenhuma obrigação", sublinha o candidato que também viu presentes várias figuras a dar o apoio nesta sessão em Telheiras. Casos de Ana Rita Cavaco, a bastonária dos enfermeiros que foi apresentada como mandatária distrital, ou Ricardo Mexia, ex-presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública e que agora preside à Freguesia do Lumiar.

Outras das caras conhecidas do partido que não faltaram à chamada desta noite: Carlos Pimenta, António Prôa, Rui Cristina, Filipa Roseta, Bruno Coimbra.