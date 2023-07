Moreira diz que reforma no urbanismo vai criar "enorme disrupção" e só serve Lisboa

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

O presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, considerou que a reforma dos licenciamentos do urbanismo irá provocar "uma enorme disrupção" no funcionamento dos serviços municipais e originar "aprovações tácitas" de processos.

"O Simplex vai provocar uma enorme disrupção no funcionamento dos serviços municipais", afirmou Rui Moreira, quando questionado, durante a sessão da Assembleia Municipal do Porto, na quinta-feira à noite, sobre o impacto da reforma dos licenciamentos do urbanismo.

Rui Moreira defendeu que a "única razão objetiva" para se avançar com a reforma se prende com o facto de "na capital do império" os serviços do urbanismo não serem "domináveis há muitos anos".

"Como não são capazes de resolver o problema na capital [Lisboa], vão causar disrupção em 90% dos municípios onde as coisas correm bem. Nestes municípios, as pessoas sabem que se submeterem os projetos de acordo com as normas em vigor (...) sabem que as coisas são aprovadas e que não há uma política de gosto", referiu, dizendo acreditar que a reforma vai originar "aprovações tácitas" devido a uma cidade "onde os projetos são aprovados de forma casuística".

"Suspeito que vai correr pior porque, em termos de responsabilização, vai-se criar um gap", acrescentou.

A reforma dos licenciamentos do urbanismo, ordenamento do território e indústria está integrada no leque de medidas do Simplex e visa, segundo o Governo, "simplificar e racionalizar a atividade administrativa com a contínua eliminação de licenças, autorizações, atos e exigências administrativas desproporcionadas que criem custos de contexto, sem uma mais-valia para o interesse público, que se pretende prosseguir".

Como resposta ao problema concreto da "escassez de solos urbanos e edifícios para habitação", o Governo aponta, entre outras medidas, para a possibilidade de "reclassificação de solo rústico para solo urbano nas zonas contíguas a este", bem como para a "possibilidade de cedência de terrenos para habitação e de reserva de solos para habitação; manutenção da classificação como solo urbano de solos urbanizáveis ou com urbanização programada, exclusivamente públicos e com uso predominante habitacional ou venda sem licença de utilização".