Morreu o antigo ministro Álvaro Barreto

Álvaro Barreto morreu esta segunda-feira, aos 84 anos. O antigo ministro estava internado há vários meses num hospital em Lisboa. Foi o jornal Público que avançou com a notícia, e a TSF apurou que o corpo vai ser conduzido até à Igreja do Campo Grande.

O ex-governante passou pelas pastas do Estado, das Atividades Económicas. Foi ainda ministro do Trabalho no Governo de Santana Lopes, e geriu os ministérios da Indústria, da Agricultura, da Integração Europeia, do Comércio e do Turismo.

Álvaro Barreto trabalhou em conjunto com seis primeiros-ministros, tais como Carlos Mota Pinto, Pinto Balsemão, Sá Carneiro, Mário Soares e Cavaco Silva.