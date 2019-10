Morreu Avelino Ferreira Torres, ex-autarca de Marco de Canaveses

Por TSF/Lusa 08 Outubro, 2019 • 21:13 Partilhar este artigo Facebook

O antigo presidente da Câmara de Marco de Canaveses, Avelino Ferreira Torres, morreu esta terça-feira, aos 74 anos. A informação da morte de Ferreira Torres foi confirmada pela Junta de Freguesia do Marco.

De acordo com o Jornal de Notícias, o antigo autarca estava internado há cinco dias no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Fonte da Câmara de Marco de Canaveses adiantou à Lusa que ex-autarca morreu vítima de doença prolongada. A mesma fonte indicou que Ferreira Torres encontrava-se acamado, há vários meses, na sua residência, na localidade de Tuías.

Avelino Ferreira Torres, nascido a 26 de janeiro de 1945, era natural de Rebordelo, em Amarante.

Ferreira Torres foi eleito autarca pelo CDS entre 1983 e 2005. Em 2009 foi candidato à Câmara de Amarante, mas foi derrotado.