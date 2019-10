Por TSF 03 Outubro, 2019 • 13:19 Partilhar este artigo Facebook

Morreu Diogo Freitas do Amaral, antigo presidente e fundador do CDS, vítima de uma doença oncológica. Estava internado desde dia 16 de setembro nos cuidados intermédios no Hospital da CUF em Cascais.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e professor catedrático de Direito tinha 78 anos.

Freitas do Amaral fez parte de governos da Aliança Democrática (AD), entre 1979 e 1983, e mais da tarde do PS, entre 2005 e 2006, após ter saído do CDS em 1992.