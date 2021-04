Morreu Jorge Coelho, histórico socialista

Por Guilherme de Sousa 07 Abril, 2021 • 19:16 Partilhar este artigo Facebook

Morreu o ex-ministro, Jorge Coelho, vítima de um acidente de viação. O antigo político e comentador do programa Quadratura do Círculo e Circulatura do Quadrado da TSF tinha 67 anos.

A informação foi confirmada pelo Partido Socialista. Em comunicado, o partido indica que António Costa, secretário-geral do PS, irá fazer uma declaração às 19h45.

Em 1992, com Guterres na liderança do PS, Jorge Coelho foi secretário nacional para a organização, contribuindo para a vitória eleitoral dos socialistas nas legislativas de outubro de 1995.



Jorge Coelho tomou posse como ministro-adjunto do Executivo de António Guterres e, na remodelação de 25 de novembro de 1997, acumulou o cargo de ministro-adjunto com o de ministro da Administração Interna.

Em 2001, demitiu-se do Governo na sequência da tragédia de Entre-os-Rios, tendo sido substituído por Eduardo Ferro Rodrigues.