Morreu Mário José dos Anjos, presidente da Junta de Freguesia de São Vicente da Raia

O presidente da Junta de Freguesia de São Vicente da Raia, Mário José dos Anjos, faleceu esta quinta-feira aos 77 anos, informou a Câmara de Chaves, no distrito de Vila Real.

Mário José dos Anjos cumpria o terceiro e último mandato à frente da junta de freguesia, tendo sido eleito para o primeiro mandato pelo PSD, depois pelo CDS-PP e, em 2021, pela lista independente Juntos por São Vicente da Raia.

O executivo municipal liderado por Nuno Vaz (PS) manifestou, em comunicado, a sua solidariedade para com os familiares e amigos do autarca falecido, endereçando-lhes as mais "sinceras e sentidas" condolências.

O município deixou ainda um "especial agradecimento público" a Mário José dos Anjos por toda "a dedicação e empenho prestados à causa pública, especialmente ao serviço da população de São Vicente da Raia".

Também a junta de freguesia a que presidia endereçou as "mais sentidas condolências" aos familiares e amigos do autarca, que era ainda membro do conselho de administração da Associação de Freguesias do Concelho de Chaves (AFCC).