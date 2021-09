Morreu o ex-dirigente do PCP Carlos Costa

Carlos Costa © Global Imagens (arquivo)

O ex-dirigente do PCP Carlos Costa, um dos protagonistas, com Álvaro Cunhal, da fuga de Peniche, morreu esta segunda-feira em Portimão aos 93 anos, confirmou à Lusa fonte partidária.

Carlos Costa nasceu em 28 de março de 1928, em Fafe, viveu no Algarve nos últimos anos e morreu no hospital de Portimão, distrito de Faro.

Aderiu ao PCP com apenas 15 anos, foi preso pela primeira vez em 1948, aos 20 anos, o que levou o histórico comunista a conhecer grande parte das prisões do Estado Novo, totalizando 15 anos de encarceramento.

Muitas vezes torturado, nunca prestou declarações à polícia política da ditadura, a PIDE, de acordo com uma nota biográfica distribuída pela família.

Em 03 de janeiro de 1960, numa altura em que cumpria uma pena de 10 anos de prisão, Carlos Costa foi um dos protagonistas da célebre fuga do forte de Peniche, em que nove membros do PCP, incluindo Álvaro Cunhal, escaparam da prisão de alta segurança.

De regresso à clandestinidade, Carlos Costa é eleito no mesmo ano membro do Comité Central do PCP, cargo que manterá até 2008, e tornar-se-á responsável pelo laboratório de falsificação de documentos do PCP, pelas tipografias centrais e pela organização responsável pelas passagens clandestinas pela fronteira.

Em 1970, tornou-se responsável pela Organização Regional do Norte, que então incluía 10 distritos, desde Viana do Castelo até Coimbra, e vivia em Matosinhos, Porto, quando se deu o 25 de Abril, o golpe que derrubou a ditadura, em 1974.

Entre 1974 e 1989, subiu à Comissão Política do Comité Central do PCP, e, entre 1976 e 1987, é cabeça de lista pelo PCP em todas as coligações para a Assembleia da República pelo círculo do Porto.

Já em democracia, foi responsável na Comissão Política pela área do poder local e foi um dos autores dos dois volumes "Manual da Gestão Democrática das Autarquias". De 1988 a 2004, foi membro da Comissão Central de Controlo e Quadros do PCP.

Casado com a antiga dirigente comunista Margarida Tengarrinha, Carlos Costa foi ainda membro do Secretariado do Comité Central do PCP entre 1975 e 1990.