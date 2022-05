Mortalidade materna em Portugal. BE quer ouvir DGS com "caráter de urgência"

Catarina Martins © Manuel de Almeida/Lusa

Por Carolina Quaresma 24 Maio, 2022 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bloco de Esquerda (BE) requereu, esta terça-feira, "com caráter de urgência", a audição da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e do presidente da Associação Europeia de Medicina Perinatal, Diogo Ayres-de-Campos, sobre a mortalidade materna em Portugal.

"Os dados de 2020 sobre a mortalidade materna em Portugal são muito preocupantes, atingindo o valor mais elevado dos últimos 38 anos. A taxa de mortalidade materna foi em 2020 de 20,1 óbitos por 100.000 nascimentos, confirmando uma tendência de crescimento registada nos últimos anos. A Direção-Geral da Saúde tem dito recorrentemente que é preciso analisar estes dados não a partir de um único ano, mas tendo em conta uma séria mais longa. Ora, essa série mais longa já existe, no entanto, continuam a faltar conclusões sobre as causas que estão a elevar a mortalidade materna em Portugal", afirma Catarina Martins em comunicado.

A coordenadora do BE recorre aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) para dizer que "desde 2017, a mortalidade materna tem registado valores bastante elevados para o que era a média nacional nos anos anteriores".

"Perante esta tendência muito significativa a DGS anunciou e criou uma comissão para analisar os óbitos registados em 2017 e 2018, mas o relatório nunca foi publicado. Já em 2019 o Bloco de Esquerda apresentou e aprovou um requerimento para audição da DGS na Comissão Parlamentar de Saúde, mas essa audição que nunca se concretizou.

O aumento da mortalidade materna em Portugal coloca em risco um dos principais e melhores indicadores de saúde do país, pelo que as suas causas não podem ser escondidas e a sua discussão não pode ser adiada", acrescenta.

Esta terça-feira, dados do INE, consultados pelo Jornal de Notícias, revelam que, só em 2020, a taxa de mortalidade materna atingiu os 20,1 óbitos por 110 mil nascimentos devido a complicações da gravidez, parto ou puerpério. É o nível de mortalidade materna mais elevado em 38 anos.