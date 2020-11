Morte de Ihor Homeniuk. PSD e BE querem consequências políticas se ministro mentiu no Parlamento

O deputado Duarte Marques, do PSD, ouviu o ministro no Parlamento, e acusa Eduardo Cabrita de ter mentido © José Sena Goulão/Lusa

Por Paula Dias e Catarina Maldonado Vasconcelos 18 Novembro, 2020 • 08:58

Dois deputados, do PSD e do Bloco de Esquerda, admitem tirar consequências políticas do caso da morte de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano presumivelmente torturado e assassinado por agentes do Serviços de Estrangeiros e Fronteira, nas instalações do aeroporto de Lisboa.

Uma contradição de datas, com 17 dias de diferença, motiva as suspeitas em torno das declarações do ministro da Administração Interna.

Quando foi ouvido no Parlamento, no início de abril, o ministro da Administração Interna garantiu aos deputados que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tinha aberto um inquérito à morte do cidadão ucraniano a 13 de março, ou seja, no dia que se seguiu ao do homicídio. Esta data não coincide com a informação da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI).

A IGAI refere que o processo interno foi aberto 17 dias depois, a 30 de março. Nessa altura, já a Polícia Judiciária tinha dado conta da detenção de três inspetores do SEF, suspeitos da morte do imigrante ucraniano.

O deputado Duarte Marques, do PSD, ouviu o ministro no Parlamento, e acusa Eduardo Cabrita de ter mentido, o que caracteriza como uma ação "grave".

Em declarações ao Diário de Notícias, Duarte Marques afirma que, se o ministro foi mal informado, tal não teve consequências, e que deveria ter responsabilizado quem lhe passou a informação errada.

Também Beatriz Gomes Dias, deputada do Bloco de Esquerda, ouviu as palavras do ministro e exige agora explicações ao Governo, por haver uma discrepância de datas que deve ser esclarecida.

O Diário de Notícias questionou o gabinete de Eduardo Cabrita e não obteve uma resposta direta, apenas a informação de que o Ministério da Administração Interna determinou à IGAI a realização do inquérito no dia em que teve conhecimento do que aconteceu no aeroporto de Lisboa, a 30 de março.

As primeiras informações sobre este caso indicavam morte natural provocada por doença súbita, mas, durante a investigação, a IGAI detetou que o homicídio terá sido encoberto ao mais alto nível, envolvendo pelo menos o então diretor do SEF Sérgio Henriques, que reporta diretamente à direção nacional.