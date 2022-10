Morte medicamente assistida só pode ocorrer dois meses depois do início do processo

© Pascal Pochard-Casabianca/AFP

Esta manhã, o grupo de trabalho sobre a morte medicamente assistida vai analisar um texto de substituição que tenta dar resposta às dúvidas suscitadas pelo Presidente da República.

De acordo com o texto a que a TSF teve acesso, a concretização da morte medicamente assistida "não pode ter lugar sem que decorra um período de dois meses a contar da data do pedido de abertura do procedimento."

Outros prazos fixados para evitar demoras implicam que os vários pareceres necessários, do médico orientador, do médico especialista, ou do psiquiatra - quando necessário - devem respeitar prazos entre 15 e 20 dias.

Como já tinha sido adiantado, o doente terá "ao longo de todo o procedimento," o acesso a acompanhamento por parte de um psicólogo, "salvo se o doente o rejeitar expressamente."

Está ainda prevista a criação da Comissão de Verificação e Avaliação dos Procedimentos Clínicos de Morte Medicamente Assistida. É composta por cinco personalidades de reconhecido mérito: um jurista indicado pelo Conselho Superior da Magistratura, outro nomeado pelo Conselho Superior do Ministério Público, um médico e um enfermeiro indicados pelas respetivas Ordens e um especialista em bioética indicado pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Estes elementos devem ser designados "no prazo de 20 dias" a contar da entrada em vigor da lei.

Este novo texto clarifica, como pediu o Presidente da República, alguns conceitos.

Doença grave e incurável": é uma doença que "ameaça a vida, em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade."

Lesão definitiva de gravidade extrema é uma lesão "grave, definitiva e amplamente incapacitante que coloca a pessoa em situação de dependência de terceiro ou de apoio tecnológico para a realização das atividades elementares da vida diária, existindo certeza ou probabilidade muito elevada de que tais limitações venham a persistir no tempo sem possibilidade de cura ou de melhoria significativa."

Finalmente, "sofrimento de grande intensidade" é o sofrimento "físico, psicológico e espiritual, decorrente de doença grave e incurável ou de lesão definitiva de gravidade extrema, com grande intensidade, persistente, continuado ou permanente e considerado intolerável pela própria pessoa."

A lei considera que a morte medicamente assistida não punível é aquela que ocorre "por decisão da própria pessoa, maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde."

Os deputados lembram que o veto do Presidente da República pedia clarificação para evitar "dúvidas acerca do alcance normativo do diploma."

Com o texto agora em discussão, os deputados esperam que "os equívocos formais" fiquem "desfeitos."