Moscovo expulsa funcionários da embaixada portuguesa, onda de calor em Portugal e outros destaques TSF

Na manhã desta quinta-feira, a Rússia anunciou que irá expulsar cinco funcionários da embaixada portuguesa em Moscovo. A decisão foi confirmada à TSF pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Governo português "repudia a decisão das autoridades russas", afirmando que a mesma "não tem qualquer justificação que não seja a simples retaliação".

Durante a visita à Roménia, António Costa manifestou o apoio de Portugal à entrada do país de leste no espaço Schengen e defendeu sinergias entre os dois países da execução dos respetivos planos de Recuperação e Resiliência.

Na mesma intervenção, defendeu que Portugal está preparado para manter as suas missões militares no leste da Europa num cenário de prolongamento da guerra na Ucrânia e do "desafio global" representado pela Rússia em termos de segurança coletiva coloca-se na fronteira leste europeia, mas também se estende ao próprio continente africano.

Em Espanha, foram diagnosticados os primeiros sete casos de varíola dos macacos. A confirmação ​​​​​​​foi avançada pela ministra espanhola da Saúde, Carolina Darias em declarações citadas pelo jornal El País. Pode acompanhar os mais recentes desenvolvimentos sobre a Varíola dos Macacos na TSF.

Na manhã que marca o 85.º dia de Guerra na Ucrânia, o Ministério da Defesa russo anunciou que 1730 soldados ucranianos escondidos na siderúrgica Azovstal em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, renderam-se desde segunda-feira. O Comité Internacional da Cruz Vermelha disse que os registos de prisioneiros de guerra ucranianos de Azovstal, que incluíam combatentes feridos, começaram na terça-feira, sob um acordo entre a Rússia e a Ucrânia.

O Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que as forças russas falharam nas últimas horas objetivos militares, especialmente no leste do país, onde concentram a atual ofensiva. "As forças de ocupação russas empreenderam operações ofensivas e de assalto em quatro frente orientais e não tiveram êxito", revelou.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que as forças russas já dispararam mais de 2000 mísseis desde o início da invasão da Ucrânia, a maioria contra infraestruturas civis e sem benefício militar estratégico. Esta quarta-feira, os mísseis russos atingiram as cidades de Mikolaiv e Dnipro, no sul da Ucrânia, salientou Zelensky no seu discurso noturno por vídeo.

Devido a uma massa de ar quente e às poeiras do norte de África, desde esta quinta-feira e até domingo, Portugal várias regiões de Portugal estarão em alerta para o perigo de incêndio, apresentando valores mais elevados no interior Norte e Centro e no Algarve. Em comunicado, o IPMA adianta que o estado do tempo nos próximos dias será condicionado por uma massa de ar quente associada a uma corrente de sul, resultando num aumento gradual de temperatura entre hoje e sábado.

Face ao aumento das temperaturas previsto para os próximos dias em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) pede especial especial atenção aos mais vulneráveis, como crianças, idosos, doentes crónicos e grávidas e deixa recomendações.