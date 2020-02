Caso de Tancos. MP confirma ter sido notificado do despacho de Carlos Alexandre

O primeiro-ministro António Costa © Stephanie Lecocq/EPA

O Ministério Público, questionado pela TSF, confirmou que foi notificado do despacho do juiz Carlos Alexandre. O juiz, que dirige a fase de instrução do caso de Tancos, pediu na quarta-feira ao Ministério Público que se pronuncie sobre uma eventual quebra do segredo de justiça por parte do primeiro-ministro, que divulgou, na íntegra, as respostas que enviou às perguntas de Carlos Alexandre enquanto testemunha de defesa de Azeredo Lopes.

O gabinete do primeiro-ministro revelou, na quarta-feira, que António Costa já respondeu por escrito às 100 perguntas colocadas pelo juiz sobre o furto das armas nos Paióis Nacionais de Tancos.

Num comunicado enviado às redações foi também disponibilizado, na íntegra, o despacho de 49 páginas com as respostas.