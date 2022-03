Mudanças no Parlamento. Santos Silva e Brilhante Dias são as escolhas de António Costa

Augusto Santos Silva sai do Governo e é o nome proposto pelo PS para a presidência da Assembleia da República © Lusa

O ainda ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, é o nome escolhido pelo PS para ser proposto como novo presidente da Assembleia da República.



Já para a liderança do grupo parlamentar socialista, a escolha recai em Eurico Brilhante Dias, até agora, secretário de Estado da Internacionalização. Para secretário-geral adjunto do PS o nome escolhido é João Torres, um dos secretários de Estado que deixa o Governo.

Os nomes foram dados a conhecer durante a reunião do Grupo Parlamento do PS, que terminou há momentos no Parlamento.