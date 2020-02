"Muito disputado por governos", Álvaro Barreto "devia ter sido primeiro-ministro"

Álvaro Barreto, ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação, em 1987 © Global Imagens (arquivo)

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Lusa 10 Fevereiro, 2020 • 15:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Ficou uma marca de grande trabalho de integração na União Europeia, um profundo conhecimento da nossa economia. Ele conhecia muito bem o setor empresarial, mas era um homem muito sensível." É desta forma que Santana Lopes se manifesta para prestar uma homenagem ao antigo ministro do seu Executivo. Álvaro Barreto morreu esta segunda-feira, aos 84 anos, mas para o líder da Aliança fica a lembrança de "uma pessoa muito sensível à paz social e à paz laboral, às relações com os trabalhadores, aos seus direitos".

Pedro Santana Lopes garante que o ex-governante "era um homem do diálogo, sereno, calmo, com um enorme sentido de humor", bem como um "excelente companheiro numa jornada de trabalho".

"Era uma grande segurança tê-lo a trabalhar connosco. Como primeiro-ministro entreguei-lhe a coordenação do setor económico." Para Santana Lopes, o social-democrata que esteve ligado a seis pastas governativas "era uma pessoa muito competente, além de séria". O ex-primeiro-ministro admite mesmo: "Tinha uma enorme admiração pelas suas qualidades, pela sua velocidade de raciocínio. Por isso é que vários primeiros-ministros o convidaram para formar Governo. Ele era muito disputado pelos Governos e pelo setor privado."

Ouça Pedro Santana Lopes, sobre os aspetos mais marcantes da figura de Álvaro Barreto. 00:00 00:00

Pedro Santana Lopes assinala que, por mais do que uma vez, disse a Álvaro Barreto que este "devia ter sido primeiro-ministro", pela capacidade de "decisão e modernidade".

Qualidades políticas à parte, o líder da Aliança lembra o ex-ministro como "um bom amigo, sempre que concordávamos ou discordávamos".

Santana Lopes recorda Álvaro Barreto como um "bom amigo". 00:00 00:00

PSD recorda "vida dedicada à causa pública"

O PSD recebeu, com consternação, a notícia da morte de Álvaro Barreto, hoje aos 84 anos, e lembrou a sua "vida dedicada à causa pública" como ex-ministro de Sá Carneiro e Cavaco Silva.

"Álvaro Barreto teve uma vida dedicada à causa política, tendo sido ministro nos Governos de Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, Carlos Mota Pinto, Cavaco Silva e Pedro Santana Lopes. A seu cargo, enquanto ministro, teve ainda seis pastas diferentes: da Indústria, da Agricultura, da Integração Europeia, do Comércio e Turismo, das Atividades Económicas e do Trabalho", lê-se numa nota publicada no site do partido.

A direção do PSD, liderada por Rui Rio, ainda "relembra o seu legado", enviando condolências à família de Álvaro Barreto.