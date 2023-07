"Muito impressionado." Marcelo faz balanço positivo do combate aos fogos rurais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez esta quarta-feira um balanço positivo do combate aos fogos rurais em Portugal, sublinhando o período "duplamente importante" com o aproximar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"Fiquei muito impressionado, favoravelmente, pelo facto de, comparando com 2017, haver passos dados em termos de desaparecimento de vitimas mortais diretas em termos de redução de fogos rurais", disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas, à saída da sua visita ao ANEPC.

O chefe de Estado disse estar ainda "satisfeito" com ideia de maior aposta em prevenção, da qual faz parte 60% do orçamento. Por outro lado, destacou as "equipas de intervenção mais rápidas e multidisciplinares" e as "melhorias na comunicação".

No entanto, "mesmo com boas prespetivas", apelou "aos portugueses para ajudarem a evitar "situações que possam provocar fogos rurais". Sobre a JMJ e os meios mobilizados, Marcelo foi claro: "Não implica nada, porque é uma estrutura é autónoma."