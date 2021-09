Na habitação governo está "a sacudir a água do capote"

O secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa © Lusa

O PRR - Plano de Recuperação e Resiliência - não tem dinheiro para corresponder à dimensão da carência habitacional do país. Quem o diz é Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do PCP, que esta tarde acusou o governo de saber disso e de andar nas autárquicas, ao lado do PS, a fazer demagogia e propaganda. Por outro lado, Jerónimo de Sousa culpa o governo de empatar o dinheiro previsto no Orçamento do Estado para o efeito.

O governo está a "sacudir a água do capote" e a gritante carência de habitação é resultado das políticas do PS e do PSD.

Numa altura em que a "bazuca" se apoderou do debate autárquico, Jerónimo de Sousa afirma que neste saco de dinheiro não há que chegue para suprir as carências habitacionais do país. "A habitação é um problema sério demais para ser jogado demagogicamente como trunfo pelo PS e pelo seu governo", sublinha o secretário geral do PCP, que adverte que o governo tem vindo a prometer "mundos e fundos em nome de um PRR que, para habitação não tem, e o governo sabe que não tem, os montantes financeiros suficientes para corresponder por inteiro à dimensão da carência habitacional do país".

E escusa o governo de acusar as autarquias de não aplicarem as verbas do PRR na habitação, quando o dinheiro não está sequer disponível: "pede-se mais seriedade ao governo e ao PS. Na verdade, enquanto agitam a responsabilidade de outros para sacudir a água do capote, a verdade é que o dinheiro que há e que podia ser gasto, está escrito no OE. 100 milhões de euros destinado ao programa Primeiro Direito, que continua por gastar e o governo continua a empatar o seu uso. Se há dinheiro, e há, então use-se", atira Jerónimo de Sousa.

Na Pontinha, em Odivelas, o secretário-geral do Partido Comunista Português, pediu especial atenção para os bairros sociais, exigindo do IRHU e do governo a reabilitação dos fogos que são da sua responsabilidade.