"Nada me surpreende " Rui Moreira considera que recurso do MP "é o processo normal"

Rui Moreira © Rui Oliveira/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 21 Janeiro, 2022 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, foi absolvido no caso Selminho. À saída da leitura do acórdão, que decorreu no Tribunal de São João Novo, o autarca disse que não estar surpreendido pelo recurso do Ministério Público.

"Nada me surpreende. É o processo normal", afirmou Rui Moreira, lamentando que "o Ministério Público não se conforma".

Questionado sobre se está aliviado, o autarca portuense confirmou: "Acho que as pessoas que assistiram ao julgamento calculavam que eu hoje viesse cá aliviado."

Já o advogado Tiago Rodrigues Bastos considera "uma vergonha" a atuação do Ministério Público. "Pelo menos, o MP podia ter a hombridade de ponderar, de ler de verificar. Como vocês viram quiseram fazer apenas show off", disse.

Quanto à decisão, o advogado afirma que "o tribunal fez uma avaliação e uma análise profundisíssima de tudo o que estava em causa".

"O tribunal encheu-me as medidas, porque foi muito além do que eu esperava. O tribunal fez uma análise absolutamente exaustiva e, ponto por ponto, demonstrou que não há rigorosamente nada a aponta ao doutor Rui Moreira no que diz respeito à sua função como presidente da Câmara Municipal do Porto", revelou.

"Isto deve deixar-nos todos contentes. Só não deixa ao Ministério Público", concluiu Tiago Rodrigues Bastos.

Rui Moreira vai falar numa conferência de imprensa às 18h00 na Câmara Municipal do Porto.