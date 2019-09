27 Set, 2019 • 16:34

O secretário-geral do PCP esteve, esta manhã, no Fórum TSF para responder às questões do jornalista Manuel Acácio e dos ouvintes da TSF.

Orgulhoso do trabalho feito nos últimos quatro anos, Jerónimo de Sousa afirma que a CDU esteve à altura do que prometeu e garante que não andou com o Partido Socialista ao colo. Mas o secretário-geral do PCP não acredita que o que aconteceu nas ultimas legislativas volte a repetir-se.