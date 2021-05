"Não concordo com tudo o que faz." Nuno Afonso desagradado com trocas na direção de Ventura

André Ventura, presidente do Chega, retirou Nuno Afonso da direção do partido © Paulo Novais/Lusa

Por Francisco Nascimento 30 Maio, 2021 • 14:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Por muito que me tentem apunhalar, ferido ou magoado, nunca vou desistir do meu país." As palavras de Nuno Afonso fizeram eco no segundo dia do congresso do Chega, depois de confirmada a decisão de André Ventura em despromover três vice-presidentes do partido. Em declarações à TSF, Nuno Afonso admite que Ventura falou com ele, mas não concorda com a justificação.

Apesar do discurso inflamado, o ainda vice-presidente do partido garante que "não foi dirigido a ninguém." "Pretendo apenas demonstrar o que sou, o que quero e para onde vou", explica Nuno Afonso, que diz gostar "que tudo fique muito claro".

A justificação de André Ventura para esta decisão foi a rotatividade: o líder do Chega quer que os vice-presidentes completem apenas um mandato. Mas Nuno Afonso admite à TSF que discorda desta orientação.

"O André Ventura acha que cada vice-presidente só deve fazer um mandato, eu não concordo e não concordo com tudo o que ele faz. Eu assumo que lhe disse que não concordo com essa rotatividade", garante.

O dirigente do Chega adianta que não sabe se André Ventura foi aconselhado a despromover os vice-presidentes, mas, se for esse o caso, "foi mal aconselhado".

Nuno Afonso é também chefe de gabinete de André Ventura, na Assembleia da República, e, por enquanto, não tem indicação de que vá deixar este cargo. Quanto ao futuro, não descarta um assento no Parlamento, mas lembra que as legislativas ainda não estão à porta.

"Ainda faltam dois anos. Se a pergunta é se gostava, sim, gostava. Mas não depende só de mim", lembra.

No Chega, o líder eleito tem poder total para formar a direção, e apresentar a lista aos delegados. Foram confirmadas três mudanças na vice-presidência: sai Diogo Pacheco Amorim, Nuno Afonso e José Dias.

Para os três lugares vagos, entram Marta Trindade, Ana Motta Veiga e sobe um vogal da anterior direção, Pedro Frazão.