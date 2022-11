"Não confundimos a parte com o todo." MAI disponível para ser ouvido na AR sobre ódio nas forças de segurança

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © Fernando Veludo/Lusa

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro reforçou que as conclusões da reportagem do consórcio de jornalistas têm de ser investigadas de forma "célere, ampla e profunda" e ter consequências. Por isso, está disponível para ir ao Parlamento prestar declarações.

"Estou disponível para ir ao Parlamento explicar todas as coisas", garantiu José Luís Carneiro.

No entanto, o MAI lembra que é preciso identificar quem está envolvido, para não generalizar.

"Não confundimos a parte com o todo. É necessária uma palavra de confiança aos milhares de mulheres e homens que todos os dias zelam pela salvaguarda dos direitos e valores constitucionais", acrescentou o ministro da Administração Interna.

Um consórcio de jornalistas de investigação divulgou uma reportagem de Pedro Coelho, Filipe Teles, Cláudia Marques Santos e Paulo Pena na SIC, no Setenta e Quatro, no Expresso e no Público, que mostra que as redes sociais são usadas para fazer o que a lei e os regulamentos internos proíbem, com base em mais de três mil publicações de militares da GNR e agentes da PSP, nos últimos anos.

Na quarta-feira foi divulgado que a Inspeção-Geral da Administração Interna vai abrir um inquérito à veracidade das notícias que referem a publicação, por agentes das forças de Segurança, de mensagens nas redes sociais com conteúdo discriminatório e que incitam ao ódio.

Numa nota do gabinete do ministro da Administração Interna é dito que José Luís Carneiro determinou à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) "a abertura de inquérito, imediato, para apuramento da veracidade dos indícios contidos nas notícias de hoje [quarta-feira] sobre a alegada publicação, por agentes das forças de segurança, de mensagens nas redes sociais com conteúdo discriminatório, incitadoras de ódio e violência contra determinadas pessoas".