"Não disse que se devia criminalizar o consumo de drogas na via pública"

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto © Artur Machado/Global Imagens

Por Cátia Carmo 08 Dezembro, 2019 • 00:03

Afinal, Rui Moreira não quer criminalizar o consumo de drogas na via pública. Na entrevista TSF/DN desta semana, o presidente da Câmara do Porto clarificou esta questão, sublinhando que apenas defende que o consumo de drogas duras, perto de escolas, seja criminalizado. Ou, pelo menos, penalizado.

"Porque vejamos, há uma coisa chamado atentado ao pudor. Nós podemos ter relações sexuais nos vários sítios que queremos, pelo menos em casa, num sítio privado. Mas não vamos ter à porta de uma escola. Há coisas que não se fazem à porta de uma escola", explicou Rui Moreira na entrevista TSF/DN.

Apesar de defender a existência de salas de consumo assistido, para que os toxicodependentes possam consumir em condições de maior segurança, o autarca considera que, à porta das escolas, é necessário ter uma atitude diferente.

"Já temos pelo menos um partido no Parlamento que defende situações não libertárias. Estamos no tempo certo para tomar medidas de prevenção relativamente a esta matéria, percebendo que os direitos são direitos alargados e não direitos apenas de um lado da população", afirmou o presidente da Câmara do Porto.

As salas de consumo assistido ainda não começaram a ser construídas no Porto porque o autarca diz ainda estar à espera do Ministério da Saúde. Escreveu uma carta à ministra, mas ainda não obteve resposta.

"Ora o que nós dissemos foi: sim, montem e nós pagamos. Isto foi alvo de uma reunião com o anterior Secretário de Estado [da Saúde] e tudo isto tinha ficado claro. E agora, subitamente, recebemos, da Direção Regional de Saúde uma carta que parece endossar isto à câmara, dizendo a câmara que monte e nós depois vamos avaliar. Isso não é possível. Não faz nenhum sentido. Ou então o Ministério da Saúde que diga que não quer montar", acrescentou Rui Moreira.